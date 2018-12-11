Россиянка Мария Бутина сообщила суду в США, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной.

Россиянка Мария Бутина сообщила суду в США, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной.Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Bloomberg, не уточняя, в чем конкретно россиянка готова признать вину.Отмечается, что адвокаты Бутиной попросили суд организовать слушания, чтобы дать возможность своей подзащитной изменить показания. Предполагается, что заседание состоится 11 или 12 или 13 декабря.Ряд американских СМИ считает, что это означает, что Бутина, которую министерство юстиции США обвинило в скрытой работе иностранным агентом в пользу России, готова пойти на сделку с правосудием и признать свою вину в некоторых нарушениях.