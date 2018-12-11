Папарацци сняли поп-диву с ее 24-летним
бойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась по Лос-Анджелесу.
Папарацци сняли поп-диву с ее 24-летним
бойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась по Лос-Анджелесу.
Репортеры
обратили внимание на то, что 37-летняя певица выглядит весьма странно. Бритни
появилась на публике в прозрачной белой блузке, сквозь которую просвечивал
голубой бюстгальтер, темно-синих джинсах и в шлепанцах, которые ей были сильно
велики.
Кроме того,
Спирс дополнила свой нелепый наряд детским ободком в виде кошачьих ушей и
солнечными очками, передает Daily Mail. Ее молодой человек же был одет весьма
адекватно: в темно-зеленую футболку с рисунком, черные брюки и серые кроссовки.
Как писали "Дни.ру",
ранее в ноябре исполнительница рассказала подписчикам в
соцсети, что устроила конкурс для восьми талантливых танцоров. Она обучила их
нескольким движениям и попросила пользователей помочь ей выбрать лучших.
При этом она разместила на своей странице в Instagram видеозапись с одной из
репетиций.
Напомним, в марте
этого года Бритни Спирс стала лицом
бренда Kenzo. На снимках Питера Линдберга певица
демонстрирует укороченную джинсовую куртку, высокие сапоги, свитшот и бейсболку
с фирменным логотипом в стиле 80-х.