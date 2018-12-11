Папарацци сняли поп-диву с ее 24-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась по Лос-Анджелесу.

Папарацци сняли поп-диву с ее 24-летнимбойфрендом Сэмом Асгари. Парочка прогуливалась по Лос-Анджелесу.Репортерыобратили внимание на то, что 37-летняя певица выглядит весьма странно. Бритнипоявилась на публике в прозрачной белой блузке, сквозь которую просвечивалголубой бюстгальтер, темно-синих джинсах и в шлепанцах, которые ей были сильновелики.Кроме того,Спирс дополнила свой нелепый наряд детским ободком в виде кошачьих ушей исолнечными очками, передает Daily Mail. Ее молодой человек же был одет весьмаадекватно: в темно-зеленую футболку с рисунком, черные брюки и серые кроссовки.Как писали "Дни.ру",ранее в ноябре исполнительница рассказала подписчикам всоцсети, что устроила конкурс для восьми талантливых танцоров. Она обучила ихнескольким движениям и попросила пользователей помочь ей выбрать лучших.При этом она разместила на своей странице в Instagram видеозапись с одной изрепетиций.Напомним, в мартеэтого года Бритни Спирс стала лицомбренда Kenzo. На снимках Питера Линдберга певицадемонстрирует укороченную джинсовую куртку, высокие сапоги, свитшот и бейсболкус фирменным логотипом в стиле 80-х.