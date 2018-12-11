Российский полузащитник испанской Валенсии Денис Черышев оказался в заявке своей команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского клуба Манчестер Юнайтед. Об этом сообщил официальный сайт летучих мышей.

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев оказался в заявке своей команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил официальный сайт "летучих мышей".Встреча группы H между испанским и английским клубами состоится 12 декабря и пройдет в Валенсии на стадионе "Месталья".Напомним, что Черышев восстановился после травмы в начале декабря и сыграл за "Валенсию" в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Эбро".