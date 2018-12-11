Спортивная комиссия Невады (NAC), которая занимается выдачей лицензий боксерам и бойцам ММА, а также спорными ситуациями в сфере спортивных единоборств на территории США, перенесла заседание по делам Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на 29 января.

Спортивная комиссия Невады (NAC), которая занимается выдачей лицензий боксерам и бойцам ММА, а также спорными ситуациями в сфере спортивных единоборств на территории США, перенесла заседание по делам Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на 29 января.На турнире ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Нурмагомедов досрочно победил Макгрегора, а после боя спровоцировал массовую драку в ринге и за его пределами. В потасовке приняли активное участие оба бойца и члены их команд.Изначально чиновники NAC планировали рассмотреть дела в понедельник, 10 декабря, но пошли навстречу спортсменам, сообщает MMA Fighting: сначала адвокаты Макгрегора, а затем и члены команды Нурмагомедова попросили отсрочку для более детального рассмотрения материалов обвинения. Тем не менее, Хабибу и Конору грозят штраф и отстранение от боев.