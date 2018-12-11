Распределили бюджетные деньги. Депутаты Заксобрания рассмотрели на комитетах бюджет области во втором чтении. В регион пришли дополнительные средства из федерального бюджета - это 3 млрд 365 млн рублей. Члены комитета по здравоохранению и социальной политике хотят направить средства в медицину и федеральные программы. Владимирцам обещают ремонты больниц, закупку нового медоборудования и строительство новых интернатов. Подробнее в следующем материале.

Распределили бюджетные деньги. Депутаты Заксобрания рассмотрели на комитетах бюджет области во втором чтении. В регион пришли дополнительные средства из федерального бюджета - это 3 млрд 365 млн рублей. Члены комитета по здравоохранению и социальной политике хотят направить средства в медицину и федеральные программы. Владимирцам обещают ремонты больниц, закупку нового медоборудования и строительство новых интернатов. Подробнее в следующем материале.На здравоохранении депутаты решили не экономить. На медицину в бюджет заложили больше 20 млрд рублей. Денег хватит и на реализацию федеральных программ, и на ремонты больниц. В следующем году в регионе начнут активную борьбу с онкологией. Все в рамках федеральной программы. На эти цели выделили почти 300 млн рублей.Елена Путова, первый зам. директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области: "Эти средства направляются на переоснащение областного онкологического диспансера. На закупку современного медоборудования. В основном будут закупаться многофункциональные универсальные комплексы, дорогостоящие наркозно-дыхательные аппараты".Дорогостоящую технику получат и сосудистые центры, тоже в рамках федеральной программы. Бюджет во втором чтении депутаты пересматривают с учетом новых дотаций. С федерального уровня в регион спустили дополнительно свыше 3 млрд рублей. Учитываются и предложения жителей, которые выносились на публичные слушания: в 7 больницах области проведут ремонт, 13 оснастят новым оборудованием. В 6 районах появятся модульные ФАПы. А вот чего не будет, так это новых льгот для "Детей войны". В этом году им обеспечили льготный проезд в общественном и пригородном транспорте, но на этом все. Губернатор уже созвал рабочую группу, но на федеральном уровне закон о льготах для детей войны не поддерживают. А без одобрения федеральных коллег в регионе субсидий не выделят.Любовь Кукушкина, директор департамента соцзащиты населения администрации области: "Если принимается закон, то финансирование осуществляется, в том числе поддержка из федерального бюджета, если есть источник финансирования. Поскольку мы с вами получаем дополнительные средства из федерального бюджета, поэтому устанавливать дополнительные меры поддержки, такой возможности на сегодня нет".Зато в регионе сохранятся все существующие соцвыплаты. К тому же 10 ветеранов Великой Отечественной войны смогут за счет бюджета улучшить жилищные условия. Рассмотрели льготы и для сотрудников Росгвардии. Структура эта сформирована недавно, поэтому её сотрудники не могли рассчитывать на необходимые льготы. Депутаты это поправили.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Заксобрания области: "Мы сегодня рассмотрели распространение льготы по транспортному налогу и распространение льготы инвалидам, получивших инвалидность при участии в боевых действиях, для бойцов Росгвардии. У нас таких немного: один, но, тем не менее, вот он будет пользоваться правом не платить транспортный налог".Все правки в бюджет члены комитета по здравоохранению и соцполитике одобрили. Но утверждать главный финансовый документ области Заксобрание будет в полном составе уже на следующей неделе.