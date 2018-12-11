В режиме онлайн весь день 10 декабря шел литературный марафон: известные персоны и простые люди в преддверии новогодних праздников читали любимые сказки. Принял участие в сказочном марафоне и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прочел фрагмент из сказки Приключения Буратино.

В режиме онлайн весь день 10 декабря шел "литературный марафон": известные персоны и простые люди в преддверии новогодних праздников читали любимые сказки.Проект "От мала до велика" при поддержке киностудии "Союзмультфильм" и одного из сотовых операторов в шести городах России организовала компания Google.Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что киностудия сейчас переживает важнейший этап в своей истории, поскольку современные технологии дают все больше возможностей для творчества и нового прочтения шедевров прошлых лет.Она говорит, что события, которые сейчас происходят на студии, сравнимы с периодом, когда "Союзмультфильм" только создавался.В чтениях приняли участие около 300 чтецов, среди которых Юрий Стоянов, Марина Зудина, Александр Роднянский, Анна Седокова, Николай Фоменко, Тигран Кеосаян, Владимир Мединский, Леонид Парфенов, Тимур Родригез, Михаил Швыдкой, Стас Пьеха и многие другие известные люди и простые интернет-пользователи.Принять участие в онлайн-марафоне согласился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прочел фрагмент из сказки "Приключения Буратино".