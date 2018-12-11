Двое подростков взломали замок и проникли в кабину поезда в столичной подземке. Более того, они даже успели проехать одну станцию и снять короткий ролик, после чего их задержали. Отвечать за юных исследователей придется родителям.

Двое подростков взломали замок и проникли в кабину поезда в столичной подземке. Более того, они даже успели проехать одну станцию и снять короткий ролик, после чего их задержали. Отвечать за юных исследователей придется родителям.Описанные события произошли около четырех часов дня в минувшее воскресенье, 9 декабря, на станции "Пролетарская". Своей целью друзья 14 и 15 лет избрали кабину машиниста в хвостовом вагоне. Вскрыв замок, они пробрались внутрь и начали съемку — основной целью записи, как можно судить по кадрам, было сообщить миру о том, как же темно в тоннелях.На станции "Таганская" их ждали сотрудники полиции и службы безопасности, в сопровождении которых юнцы отправились отделение. Туда же немногим позже прибыли и их родители. Последних ждет штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.