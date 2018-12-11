Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала результаты финала Гран-При по фигурному катанию. Спортсменка считает, что Алина Загитова показала слабый результат на соревнованиях. Поклонники молодой фигуристки обрушились с гневными комментариями на двукратного призера Олимпийских игр.

Двукратная чемпионкамира Ирина Слуцкая прокомментировала результаты финала Гран-При по фигурному катанию. Спортсменкасчитает, что Алина Загитова показала слабый результат на соревнованиях. Поклонникимолодой фигуристки обрушились с гневными комментариями на двукратного призера Олимпийских игр.Ирина Слуцкая уверена,что второе место в финале Гран-При должна была занять россиянка Елизавета Туктамышева,потому что она технически выступала лучше. "Я за Лизу вообще всегда болела. Этаспортсменка прошла уже огонь, воду и медные трубы, и в Ванкувере показалаяркое, задорное, технически сложное катание. При этом она настолько легко всеэто делала, что хотелось вместе с ней выйти на лед и попрыгать. По мне так онадолжна была второй становиться в финале", – заявила она.В то же время онаотметила, что Загитова, завоевавшая серебро, допустила несколько ошибокво время выступления. "К сожалению, Алине Загитовой не удалось избежать помароки показать максимум того, на что она способна", – передает слова Слуцкойиздание Спорт-Экспресс.Поклонники Алины были крайне возмущены высказыванием Ирины и тут же обрушились нанее с критикой в социальных сетях: "Как вам не стыдно травить ребенка? Усамой ведь дети растут. Она вам поперек горла стоит со своей медалью?", "Простокому-то завидно, что худые девочки могут выиграть Олимпиаду, учась в 9 классе,а тетям жирным, как борец сумо, это не удается за всю их жирную жизнь".Один из них дажепожелал смерти двукратной чемпионке: "О Аллах, кроме которого нет иногобожества и у которого самые прекрасные имена, пусть Ирина Слуцкая и ее детиумрут в течении будущего 2019 года", – написал пользователь.Сама Ирина Слуцкаяуже успела отреагировать на эти комментарии. Она посоветовала всемнедовольным обратиться к психологу, чтобы перестать "видеть в каждом словенегатив". "Я буду комментировать то, что вижу. Не нравится? Тогда не читайте!",– ответила она.Это уже не первыйслучай, когда фанаты Загитовой так остро реагируют на любую критику в адрессвоей любимицы. Тренер Максим Траньков стал получать угрозы от поклонников после недавних высказываний о молодой фигуристке. Он не верил, что Алина сможет показать хороший результат на Олимпийских играх в Пхенчхане, потому что главным фаворитом на зимних соревнованиях была Евгения Медведева. По его мнению, никто из профессиональных спортсменов не болел за Загитову.Траньков сообщил,что недовольные фанаты спортсменки угрожают ему жестокой расправой. Он дажесравнил поклонников фигурного катания с агрессивными футбольными фанатами. "Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите – футбол", – поделился Траньков.