Продюсер похвалил сотрудников правоохранительных органов. Виктор Дробыш благодарен им за том, что они оперативно нашли телефонного террориста, который угрожал ему и другим представителям российского шоу-бизнеса.

Продюсер похвалил сотрудников правоохранительных органов. ВикторДробыш благодарен им за том, что они оперативно нашли телефонного террориста,который угрожал ему и другим представителям российского шоу-бизнеса.Продюсер высоко оценил работусотрудников уголовного розыска. Дробышрассказал, что шантажист позвонил пиар-менеджеру и пригрозил неприятностями егосемье.Вымогатель намекнул, что на шоумена поступил "заказ" иони готовы раскрыть имя якобы очень известного клиента, если Дробыш заплатит 50тысяч рублей. Продюсер признался, что на 90% былуверен, что это блеф, но решил не рисковать и обратился в полицию.Виктор Дробыш самым добрым образомотозвался о работе полицейских. "Приехал уголовный розыск, собаки так было всекрасиво, феерично", – цитирует шоумена Telegram-канал "Пресс-Хата".Как писали "Дни.ру", оперативники уже через пять днейобнаружили злоумышленников в Самаре. Жертвами вымогателей также стали актрисаАнастасия Самбурская и продюсер Иосиф Пригожин.Отметим, что знаменитости часто становятся мишенью телефонных аферистови интернет-хакеров. Нередки случаи, когда злоумышленники "сливают" вСеть откровенные фото, секс-видео и интимную переписку звезд. Среди нихне только российские, но и зарубежные представители шоу-бизнеса. Это ДженниферЛоуренс, Селена Гомес, Рианна, Кейт Аптон и многие другие.