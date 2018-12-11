Продюсер похвалил сотрудников правоохранительных органов. Виктор
Дробыш благодарен им за том, что они оперативно нашли телефонного террориста,
который угрожал ему и другим представителям российского шоу-бизнеса.
Продюсер похвалил сотрудников правоохранительных органов. Виктор
Дробыш благодарен им за том, что они оперативно нашли телефонного террориста,
который угрожал ему и другим представителям российского шоу-бизнеса.
Продюсер высоко оценил работу
сотрудников уголовного розыска. Дробыш
рассказал, что шантажист позвонил пиар-менеджеру и пригрозил неприятностями его
семье.
Вымогатель намекнул, что на шоумена поступил "заказ" и
они готовы раскрыть имя якобы очень известного клиента, если Дробыш заплатит 50
тысяч рублей. Продюсер признался, что на 90% был
уверен, что это блеф, но решил не рисковать и обратился в полицию.
Виктор Дробыш самым добрым образом
отозвался о работе полицейских. "Приехал уголовный розыск, собаки так было все
красиво, феерично", – цитирует шоумена Telegram-канал "Пресс-Хата".
Как писали "Дни.ру", оперативники уже через пять дней
обнаружили злоумышленников в Самаре. Жертвами вымогателей также стали актриса
Анастасия Самбурская и продюсер Иосиф Пригожин.
Отметим, что знаменитости часто становятся мишенью телефонных аферистов
и интернет-хакеров. Нередки случаи, когда злоумышленники "сливают" в
Сеть откровенные фото, секс-видео и интимную переписку звезд. Среди них
не только российские, но и зарубежные представители шоу-бизнеса. Это Дженнифер
Лоуренс, Селена Гомес, Рианна, Кейт Аптон и многие другие.