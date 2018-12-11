Агент молодой фигуристки рассказал, сколько зарабатывает спортсменка на рекламных постах в социальных сетях. По его словам, Евгения Медведева получает больше денег, чем известная певица Ольга Бузова.

Агент молодой фигуристки рассказал, сколькозарабатывает спортсменка на рекламных постах в социальных сетях. По его словам, Евгения Медведева получает больше денег, чем известная певица Ольга Бузова.Леван Матуа отметил, что на странице ведущей проекта "Дом-2"часто появляются рекламные посты из-за невысоких расценок. Что касается фигуристки, то она публикует информацию о товарах редко, но цены у нее гораздо выше. "Она всё-такимировая звезда", – настаивает агент. Перед тем как заключить договор с брендом,Матуа всегда внимательно изучает его репутацию и отношение к клиентам.Агент также сообщил, что сам ведет страницу Евгении.Фигуристке часто пишут сообщения молодые женщины и мужчины. Например, недавно однадевушка из Аргентины посвятила целый мультфильм. Незнакомые мужчины рассылают спортсменке свои снимки с предложениемпознакомиться. Матуа предупредил всех навязчивых поклонников, что фигуристка несмотрит фотографии, потому что у нее просто нет свободного времени. Такие сообщения Леван обычно оставляет без ответа."А вот когда взрослые парни присылают свои фотографии иконтакты с желанием познакомиться и погулять, я, безусловно, оставляю это безответа. Наверное, им будет обидно узнать, что их сообщения читает не Женя, а32-летний бородатый грузин", – с иронией отметил агент.Напомним, что фигуристка так и не смогла попасть в финал Гран-при,который прошел в Ванкувере с 6 по 9 декабря 2018 года. Золото завоевала японкаРика Кихира. Второе место заняла Алина Загитова, третье – Елизавета Туктамышева.Однако Евгения не расстраивается, ведь число ее поклонников растет с каждымднем, передает Teleprogrammа.pro.