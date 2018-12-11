Агент молодой фигуристки рассказал, сколько
зарабатывает спортсменка на рекламных постах в социальных сетях. По его словам, Евгения Медведева получает больше денег, чем известная певица Ольга Бузова.
Агент молодой фигуристки рассказал, сколько
зарабатывает спортсменка на рекламных постах в социальных сетях. По его словам, Евгения Медведева получает больше денег, чем известная певица Ольга Бузова.
Леван Матуа отметил, что на странице ведущей проекта "Дом-2"
часто появляются рекламные посты из-за невысоких расценок. Что касается фигуристки, то она публикует информацию о товарах редко, но цены у нее гораздо выше. "Она всё-таки
мировая звезда", – настаивает агент. Перед тем как заключить договор с брендом,
Матуа всегда внимательно изучает его репутацию и отношение к клиентам.
Агент также сообщил, что сам ведет страницу Евгении.
Фигуристке часто пишут сообщения молодые женщины и мужчины. Например, недавно одна
девушка из Аргентины посвятила целый мультфильм. Незнакомые мужчины рассылают спортсменке свои снимки с предложением
познакомиться. Матуа предупредил всех навязчивых поклонников, что фигуристка не
смотрит фотографии, потому что у нее просто нет свободного времени. Такие сообщения Леван обычно оставляет без ответа.
"А вот когда взрослые парни присылают свои фотографии и
контакты с желанием познакомиться и погулять, я, безусловно, оставляю это без
ответа. Наверное, им будет обидно узнать, что их сообщения читает не Женя, а
32-летний бородатый грузин", – с иронией отметил агент.
Напомним, что фигуристка так и не смогла попасть в финал Гран-при,
который прошел в Ванкувере с 6 по 9 декабря 2018 года. Золото завоевала японка
Рика Кихира. Второе место заняла Алина Загитова, третье – Елизавета Туктамышева.
Однако Евгения не расстраивается, ведь число ее поклонников растет с каждым
днем, передает Teleprogrammа.pro.