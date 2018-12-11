Бразильский нападающий московского Спартака Луис Адриано сообщил, что не намерен в ближайшее время покидать столичный клуб. Ранее появилась информация о переговорах бразильца с Интернасьоналом, в котором он начинал профессиональную карьеру.

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано сообщил, что не намерен в ближайшее время покидать столичный клуб. Ранее появилась информация о переговорах бразильца с "Интернасьоналом", в котором он начинал профессиональную карьеру."Хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете – не более чем слухи", – заявил Адриано в видеообращении на официальной странице "Спартака" в Twitter.31-летний футболист выступал за бразильский "Интернасьонал" с 2004 по 2007 год. В нескольких СМИ сообщалось, что Адриано зимой 2019 года на правах аренды вернется в Бразилию.