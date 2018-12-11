Новичок футбольной премьер-лиги и аутсайдер нынешнего чемпионата России красноярский Енисей не собирается пока увольнять главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Скорее всего, наставник продолжит работу с сибиряками и после зимней паузы в первенстве.

Новичок футбольной премьер-лиги и аутсайдер нынешнего чемпионата России красноярский "Енисей" не собирается пока увольнять главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Скорее всего, наставник продолжит работу с сибиряками и после зимней паузы в первенстве."Вопрос о смене тренера в "Енисее" сейчас не стоит, — цитирует издание "Спорт-экспресс" агента главного тренера "Енисея" Александра Маньякова. – Игра и результаты команды в последних турах вселяют оптимизм".По сообщениям из стана красноярского клуба, Аленичев встречался с руководством, обсуждал предстоящие зимние сборы и ближайшую трансферную политику. Последняя новость особенно актуальна, ведь в декабре-январе команду могут покинуть пять-шесть футболистов, о чем игрокам было объявлено после матча с ЦСКА, проигранного в Москве со счетом 1:2.