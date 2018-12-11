В Музее истории ГУЛАГа - новая экспозиция. Она открылась в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека. В документе, принятом Генассамблеей ООН, были впервые определены права, которыми обладают все жители Земли. По словам организаторов выставки, у посетителей теперь есть возможность проследить историю репрессивной системы в СССР от создания первых лагерей до ликвидации ГУЛАГа.

В Музее истории ГУЛАГа — новая экспозиция. Она открылась в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека. В документе, принятом Генассамблеей ООН, были впервые определены права, которыми обладают все жители Земли. По словам организаторов выставки, у посетителей теперь есть возможность проследить историю репрессивной системы в СССР от создания первых лагерей до ликвидации ГУЛАГа.Детские фотографии: Георгию Семеновичу здесь восемь, брату Сергею — семь. Это случилось в тридцать седьмом: ночь, стук в дверь, зашли двое. Маленький Гоша не знал тогда, что видит отца в последний раз. Много позже выяснит: погиб в Унженском лагере, место захоронения неизвестно. И еще: по Оренбургской области, где они жили, тогда пришла разнарядка — 3 тысячи репрессировать, 2 тысячи расстрелять."Ничего не искали, только сказали: собирайтесь, пойдем. Попрощался он с нами и покинул нас навсегда. И после этого мы уже его никогда не видели, но всегда о нем помним", — рассказывает Георгий Филиппов.Осужден по доносу — таких было большинство. Погибших и уцелевших в невыносимых условиях, где жизнь человека за дубовой тюремной дверью и железной проволокой не стоила ничего."Эта дверь как раз привезена из города Пивек, это самый северный город нашей страны. Сами условия труда были невыносимые: добыча урана и минус 40 — минус 50", — говорит директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.Кровавая история ГУЛАГА, начиная от создания первых концлагерей и до ликвидации системы после смерти Сталина. Интерактивная карта — чтобы был понятен масштаб. Сотни черных отметин — это лагеря."Дискутировать-то можно обо всем, но только нужно понимать, что эти ужасы и преступления — они были. И мы должны в сердце своем отречься от этих преступлений, чтобы больше никогда это нас не постигло", — говорит советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.Здесь собраны документы, воспоминания, предметы скудного быта заключенных. Добровольцы готовы помочь с архивной работой. Цель одна — помнить. Двадцать миллионов тех, кто прошел через мясорубку ГУЛАГа. Полтора миллиона тех, кого она уничтожила. На Соловках до сих пор ищут и находят массовые захоронения, никак не обозначенные на картах. Счет жертвам ГУЛАГа еще не закрыт.