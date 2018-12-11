В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Санкт-петербургский СКА на чужом льду победил московское Динамо со счетом 2:0.

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Санкт-петербургский СКА на чужом льду победил московское "Динамо" со счетом 2:0.В составе победителей шайбы забросили Василий Токранов (8-я минута) и Павел Дацюк (60-я). В первом периоде главному тренеру "бело-голубых" Владимиру Крикунову в голову попала шайба, но после помощи врачей 68-летний специалист вернулся на скамейку.СКА одержал пятую победу подряд и с 59 очками занимает второе место в Западной конференции. "Динамо" не может обыграть петербургский клуб в основное время в КХЛ на протяжении 15 матчей и с 37 баллами идет восьмым в таблице.Результаты остальных матчей игрового дня: "Динамо" (Минск) — "Витязь" – 0:1, "Сочи" – "Нефтехимик" – 2:3, "Торпедо" – "Локомотив" – 4:2.