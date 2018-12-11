В результате личного досмотра у водителя в карманах и поясной сумке, а также в автомобиле были обнаружены и изъяты 58 свертков с неизвестным веществом...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Восточному округу г. Москвы в районе Вешняки задержали мужчину, подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков.Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки иномарку. При этом водитель заметно нервничал. В результате личного досмотра у водителя в карманах и поясной сумке, а также в автомобиле были обнаружены и изъяты 58 свертков с неизвестным веществом. Водитель автомобиля – 25-летний неработающий ранее судимый житель столицы, задержан полицейскими.Исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством – N-метилэфедроном, общей массой более 190 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73