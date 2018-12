Наталья Водянова отправилась в путешествие. Супермодели потребовалась смена обстановки.

Наталья Водянова отправилась в путешествие. Супермоделипотребовалась смена обстановки.В личном микроблоге Водянова опубликовала собственный снимокна фоне цветущего дворика. Звезда сообщила поклонникам, что находится в Индии."In one of my favourite countries this week. Who loves Indiaas much as I do?" (На этой неделе я в одной из моих любимых стран. Кто любитИндию так же, как я? – Прим. ред.). Я снова в Индии. Глазавоссоединяются с душой. Платье дополняет соломенная шляпка. За что именно вылюбите Индию?" – обратилась она к поклонникам."За верность традициям, за богатейшее культурное наследие,за аюрведу и йогу, за невероятное сплетение всего самого невероятного инеобычного! 🙏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Люблю Индию,она для меня как неизведаннаяпланета,как параллельный мир,в котором хочу оказаться.!" - предлагали варианты интернет-обыватели.Однако многих фолловеров интересовала ситуация в Париже. Тамуже четвертую неделю продолжаются беспорядки.Водянова сообщила поклонников, что в столице Франциидействительно неспокойно. "Тревожно", – описала свои ощущения Наталья. Впродолжение темы кто-то из подписчиков добавил: "Подальше от революционногоПарижа!" Судя по всему, супермодель решила сбежать от агрессивнонастроенных протестующих и окунуться в умиротворяющую атмосферу туристическойчасти Индии.Напомним, Наталья Водяновапереехала во Францию после того, как стала гражданской женой генеральногодиректора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana Антуана Арно.Звезда перевезла к новому возлюбленному троих детей от предыдущего брака с лордомДжастином Портманом – сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву.В мае 2014 года упары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на светпоявился Роман. Несмотря на то что супермодель и бизнесмен живут вместе очень много лет, они не спешат регистрировать отношения.