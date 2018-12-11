Наталья Водянова отправилась в путешествие. Супермодели
потребовалась смена обстановки.
Наталья Водянова отправилась в путешествие. Супермодели
потребовалась смена обстановки.
В личном микроблоге Водянова опубликовала собственный снимок
на фоне цветущего дворика. Звезда сообщила поклонникам, что находится в Индии.
"In one of my favourite countries this week. Who loves India
as much as I do?" (На этой неделе я в одной из моих любимых стран. Кто любит
Индию так же, как я? – Прим. ред.). Я снова в Индии. Глаза
воссоединяются с душой. Платье дополняет соломенная шляпка. За что именно вы
любите Индию?" – обратилась она к поклонникам.
"За верность традициям, за богатейшее культурное наследие,
за аюрведу и йогу, за невероятное сплетение всего самого невероятного и
необычного! 🙏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Люблю Индию,она для меня как неизведанная
планета,как параллельный мир,в котором хочу оказаться.!" - предлагали варианты интернет-обыватели.
Однако многих фолловеров интересовала ситуация в Париже. Там
уже четвертую неделю продолжаются беспорядки.
Водянова сообщила поклонников, что в столице Франции
действительно неспокойно. "Тревожно", – описала свои ощущения Наталья. В
продолжение темы кто-то из подписчиков добавил: "Подальше от революционного
Парижа!" Судя по всему, супермодель решила сбежать от агрессивно
настроенных протестующих и окунуться в умиротворяющую атмосферу туристической
части Индии.
Напомним, Наталья Водянова
переехала во Францию после того, как стала гражданской женой генерального
директора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana Антуана Арно.
Звезда перевезла к новому возлюбленному троих детей от предыдущего брака с лордом
Джастином Портманом – сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву.
В мае 2014 года у
пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет
появился Роман. Несмотря на то что супермодель и бизнесмен живут вместе очень много лет, они не спешат регистрировать отношения.