Фотографии российского журналиста шокировали пользователей соцсетей. Звезда НТВ Вадим Глускер опубликовал снимки своего изуродованного лица – и пояснил, что немецкие врачи вышвырнули его в таком состоянии из больницы на улицу.

Фотографии российского журналиста шокировалипользователей соцсетей. Звезда НТВ Вадим Глускер опубликовал снимки своегоизуродованного лица – и пояснил, что немецкие врачи вышвырнули его в такомсостоянии из больницы на улицу.Европейский обозреватель телеканала НТВ Вадим Глускерполучил увечья в аэропорту Мюнхена. Журналист успокоил подписчиков: он не сталжертвой нападения – а просто пытался воспользоваться эскалатором, которыйоказался неисправен.Из аэропорта 47-летний обозреватель попал в немецкую клинику– и тут выяснил, что его заключения на этом не закончились. В больнице онпровел 4 часа. За это время ему зашили несколько глубоких ран. И этим врачиограничились – они не только не сделали рентген, а даже не стали осматриватьпациента."Даже просто не осмотрели (заявив при этом, что у вас,возможно, сотрясение мозга и, очевидно, сломаны ребра), меня просто выставили вполночь на улицу. Вызвав такси, сказали, что больше мы за вас ответственностине несем: езжайте либо в гостиницу, либо в аэропорт... Обращайтесь к лечащемуврачу, пейте антибиотики, делайте рентген по месту жительства и через восемьдней снимайте швы. Прелесть, а не медобслуживание...", – возмущаетсяжурналист.Подписчиков рассказ Глускера о "прелестях" европейскоймедицины не удивил. Многие из них – журналисты, и сами попадали в похожиеситуации. В частности, диктор Андрей Соколов рассказал, как в 2005-м, на Новыйгод, в том же Мюнхене ему на голову упал шар из прессованного картона. Врачапришлось ждать 6 часов, когда же медик появился, то помазал журналисту головуспиртом и отпустил. Позже пришел счет на тысячу с лишним евро.Пользователи поддержали Вадима Глускера. Журналисту пожелалискорейшего выздоровления, пишет EG.ru.