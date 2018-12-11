Фотографии российского журналиста шокировали
пользователей соцсетей. Звезда НТВ Вадим Глускер опубликовал снимки своего
изуродованного лица – и пояснил, что немецкие врачи вышвырнули его в таком
состоянии из больницы на улицу.
Фотографии российского журналиста шокировали
пользователей соцсетей. Звезда НТВ Вадим Глускер опубликовал снимки своего
изуродованного лица – и пояснил, что немецкие врачи вышвырнули его в таком
состоянии из больницы на улицу.
Европейский обозреватель телеканала НТВ Вадим Глускер
получил увечья в аэропорту Мюнхена. Журналист успокоил подписчиков: он не стал
жертвой нападения – а просто пытался воспользоваться эскалатором, который
оказался неисправен.
Из аэропорта 47-летний обозреватель попал в немецкую клинику
– и тут выяснил, что его заключения на этом не закончились. В больнице он
провел 4 часа. За это время ему зашили несколько глубоких ран. И этим врачи
ограничились – они не только не сделали рентген, а даже не стали осматривать
пациента.
"Даже просто не осмотрели (заявив при этом, что у вас,
возможно, сотрясение мозга и, очевидно, сломаны ребра), меня просто выставили в
полночь на улицу. Вызвав такси, сказали, что больше мы за вас ответственности
не несем: езжайте либо в гостиницу, либо в аэропорт... Обращайтесь к лечащему
врачу, пейте антибиотики, делайте рентген по месту жительства и через восемь
дней снимайте швы. Прелесть, а не медобслуживание...", – возмущается
журналист.
Подписчиков рассказ Глускера о "прелестях" европейской
медицины не удивил. Многие из них – журналисты, и сами попадали в похожие
ситуации. В частности, диктор Андрей Соколов рассказал, как в 2005-м, на Новый
год, в том же Мюнхене ему на голову упал шар из прессованного картона. Врача
пришлось ждать 6 часов, когда же медик появился, то помазал журналисту голову
спиртом и отпустил. Позже пришел счет на тысячу с лишним евро.
Пользователи поддержали Вадима Глускера. Журналисту пожелали
скорейшего выздоровления, пишет EG.ru.