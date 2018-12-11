11.12.2018

2018-12-11 21:20:49

КамАЗ на буксире протаранил легковушку

Вечером 11 декабря на 76-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе Башкирии КамАЗ, который на жесткой сцепке буксировал тягач Iveco, оказался на полосе для встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai Sonata, передает портал . В результате аварии 37-летний водитель легковушки был доставлен в больницу. На месте работают экстренные службы. Подробности ДТП устанавливаются.