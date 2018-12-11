Актриса Валентина Рубцова прокомментировала
инцидент с участием Андрея Гайдуляна на гастролях в Петропавловске-Камчатском. По
ее мнению, некоторые зрители во время спектакля сами могли спровоцировать артиста
на жесткую реплику.
Актриса Валентина Рубцова прокомментировала
инцидент с участием Андрея Гайдуляна на гастролях в Петропавловске-Камчатском. По
ее мнению, некоторые зрители во время спектакля сами могли спровоцировать артиста
на жесткую реплику.
Широкий
резонанс вызвало опубликованное в Сети видео, на котором Гайдулян после
выступления обращается к зрителям. Он называет их "быдлом", а их поведение "свинством".
Рубцова заявила, что если в зале
оказываются пьяные люди, то к проблеме должны подключаться сотрудники охраны
или правоохранительные органы. "Артист не должен подвергать свою жизнь
таким моментам… Не понимаю, как можно затуманить мозги и идти что-то смотреть,
я этого не приемлю", – цитирует звезду сериала "СашаТаня" РЕН ТВ. Судя
по ее словам, это обстоятельство оправдывает слова Гайдуляна.
Кроме того, актриса рассказала,
что сейчас не выступает в театре, но недавно играла в зале им. Чайковского, где
был "прекрасный интеллигентный зритель". А тех, кто решил прийти "не в
человеческом облике", там не было.
Напомним, 6
и 7 декабря Андрей Гайдулян играл в спектакле "Мурлин Мурло, или Все
женщины хотят любви" на сцене филармонии в Петропавловске-Камчатском. После одного из выступлений он обратился
к аудитории, отметив, что такого "отвратительного отношения" он еще
ни разу не видел.
Как писали "Дни.ру", у звезды сериалов "Универ"
и "СашаТаня" в 2015 году диагностировали онкологическое заболевание –
лимфому. Андрею Гайдуляну удалось победить болезнь, он прошел несколько курсов
химиотерапии.