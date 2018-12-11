Актриса Валентина Рубцова прокомментировала инцидент с участием Андрея Гайдуляна на гастролях в Петропавловске-Камчатском. По ее мнению, некоторые зрители во время спектакля сами могли спровоцировать артиста на жесткую реплику.

Актриса Валентина Рубцова прокомментировалаинцидент с участием Андрея Гайдуляна на гастролях в Петропавловске-Камчатском. Поее мнению, некоторые зрители во время спектакля сами могли спровоцировать артистана жесткую реплику.Широкийрезонанс вызвало опубликованное в Сети видео, на котором Гайдулян послевыступления обращается к зрителям. Он называет их "быдлом", а их поведение "свинством".Рубцова заявила, что если в залеоказываются пьяные люди, то к проблеме должны подключаться сотрудники охраныили правоохранительные органы. "Артист не должен подвергать свою жизньтаким моментам… Не понимаю, как можно затуманить мозги и идти что-то смотреть,я этого не приемлю", – цитирует звезду сериала "СашаТаня" РЕН ТВ. Судяпо ее словам, это обстоятельство оправдывает слова Гайдуляна.Кроме того, актриса рассказала,что сейчас не выступает в театре, но недавно играла в зале им. Чайковского, гдебыл "прекрасный интеллигентный зритель". А тех, кто решил прийти "не вчеловеческом облике", там не было.Напомним, 6и 7 декабря Андрей Гайдулян играл в спектакле "Мурлин Мурло, или Всеженщины хотят любви" на сцене филармонии в Петропавловске-Камчатском. После одного из выступлений он обратилсяк аудитории, отметив, что такого "отвратительного отношения" он ещени разу не видел.Как писали "Дни.ру", у звезды сериалов "Универ"и "СашаТаня" в 2015 году диагностировали онкологическое заболевание –лимфому. Андрею Гайдуляну удалось победить болезнь, он прошел несколько курсовхимиотерапии.