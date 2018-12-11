Из аэропорта китайского Хайкоу начала вывозить российских туристов авиакомпания ИрАэро. Первый самолет с туристами с китайского курорта Хайнань вылетит в Казань. Заместитель гендиректора авиакомпании по общим вопросам Сергей Крупнов пояснил, что для вывоза туристов создан антикризисный штаб.

Из аэропорта китайского Хайкоу начала вывозить российских туристов авиакомпания "ИрАэро". Первый самолет с туристами с китайского курорта Хайнань вылетит в Казань. Заместитель гендиректора авиакомпании по общим вопросам Сергей Крупнов пояснил, что для вывоза туристов создан антикризисный штаб.Проблема возникла из-за того, что туроператор "Жемчужная река" задолжал авиакомпании за осуществление чартерных рейсов более 2 миллионов 300 тысяч долларов, сообщает ТАСС. При этом авиакомпания, начиная вывозить туристов из Китая, понимает, что за это "Жемчужная река" им уже не заплатит.Росавиация заявила, что главная задача авиакомпании сейчас – это вывоз туристов. С ситуацией руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил разбираться после того, как россияне вернутся с курорта домой."ИрАэро" из-за долгов приостановила полеты на китайский остров Хайнань в города Санья и Хайкоу. При этом в туркомпании "Жемчужная река" заявили, что долгов перед авиаторами не имеют.Между тем, с 8 декабря вылета на Родину в Китае ждут более полутора тысяч туристов. Вылета они ожидают в своих отелях.