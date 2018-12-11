Покусились на память писателя? В Гусь-Хрустальном вандалы разбили мемориальную доску, установленную к столетию со дня рождения Александра Солженицына. Её открыли накануне на стене одного из зданий на улице Калинина.

Покусились на память писателя? В Гусь-Хрустальном вандалы разбили мемориальную доску, установленную к столетию со дня рождения Александра Солженицына. Её открыли накануне на стене одного из зданий на улице Калинина. Сейчас там располагаются офисы, но известно, что когда-то здание посещал сам Солженицын. В 1956-57-х годах он работал учителем в поселке Мезиновский и, бывая в районном центре, приходил в это здание на выставку изделий хрустального завода. Мемориальную доску создавали на средства спонсоров - из стекла. Но к сожалению, она не провисела и суток. По телефону редактор гусевской газеты Афиша Дмитрий Сахаров сообщил, что правоохранительные органы сейчас ищут вандалов и устанавливают детали происшествия. Существуют разные версии случившегося.Дмитрий Сахаров, редактор гусевской газеты Афиша: "Версия о том, что это могло быть сделано из идейных соображений, всё-таки есть, потому что в соцсетях, в новостях о столетии Александра Исаевича, о том, что мемориальную доску эту повесили, было много негативных комментариев. Она была сделана из закалённого стекла, и люди, которые её делали, говорят, что для того, чтобы её разбить, нужно знать, куда и как бить. Восстанавливаться тоже будет на спонсорские средства, говорят, что на средства бюджета - бюджет на это не потратится. Сейчас вот занимаются изготовлением новой".