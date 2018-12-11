В
Кремле назвали неуместным заявление госсекретаря США о полете российских
самолетов в Венесуэлу. Пресс-секретарь президента напомнил Майку Помпео о
военном бюджете его страны, на который можно прокормить всю Африку.
В
Кремле назвали неуместным заявление госсекретаря США о полете российских
самолетов в Венесуэлу. Пресс-секретарь президента напомнил Майку Помпео о
военном бюджете его страны, на который можно прокормить всю Африку.
В Кремле
абсолютно не согласны со словами госсекретаря Майка Помпео о разбазаривании Росси
и Венесуэлой средств: на оборонный бюджет США можно прокормить Африку, заявил
представитель Кремля.
При этом
Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, сто Москва продолжает искать
конструктивных отношений с Вашингтоном и надеется на взаимность, сообщает РИА
Новости.
Ранее Майк
Помпео назва отправку Россией двух Ту-160 в Венесуэлу разбрасыванием
государственных средств коррумпированными правительствами. "Народы России
и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства
растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока
их люди страдают", – написал Помпео у себя в Twitter.
Накануне Россия
отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, тяжелый транспортный
самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62. Военнослужащие получили возможность
обрести важный для авиации опыт дальних перелетов, заявил министр обороны
Сергей Шойгу. Он также подчеркнул, что перелет проходил в полном соответствии с
международным правом.
В свою очередь министр
обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сказал, что совместные полеты с
российскими самолетами направлены на подготовку Венесуэлы к защите перед лицом
любой возможной агрессии против мира и равновесия страны. От кого исходит
угроза, он не уточнил.
На этой неделе в Венесуэлу из
России прибудет представительная делегация, визит пройдет по линии военно-технического
сотрудничества. Запланированы совместные полеты самолетов ВВС Венесуэлы и ВКС
России.