В Кремле назвали неуместным заявление госсекретаря США о полете российских самолетов в Венесуэлу. Пресс-секретарь президента напомнил Майку Помпео о военном бюджете его страны, на который можно прокормить всю Африку.

Кремле назвали неуместным заявление госсекретаря США о полете российскихсамолетов в Венесуэлу. Пресс-секретарь президента напомнил Майку Помпео овоенном бюджете его страны, на который можно прокормить всю Африку.В Кремлеабсолютно не согласны со словами госсекретаря Майка Помпео о разбазаривании России Венесуэлой средств: на оборонный бюджет США можно прокормить Африку, заявилпредставитель Кремля.При этомДмитрий Песков в очередной раз подтвердил, сто Москва продолжает искатьконструктивных отношений с Вашингтоном и надеется на взаимность, сообщает РИАНовости.Ранее МайкПомпео назва отправку Россией двух Ту-160 в Венесуэлу разбрасываниемгосударственных средств коррумпированными правительствами. "Народы Россиии Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительстварастрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, покаих люди страдают", – написал Помпео у себя в Twitter.Накануне Россияотправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, тяжелый транспортныйсамолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62. Военнослужащие получили возможностьобрести важный для авиации опыт дальних перелетов, заявил министр обороныСергей Шойгу. Он также подчеркнул, что перелет проходил в полном соответствии смеждународным правом.В свою очередь министробороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сказал, что совместные полеты сроссийскими самолетами направлены на подготовку Венесуэлы к защите перед лицомлюбой возможной агрессии против мира и равновесия страны. От кого исходитугроза, он не уточнил.На этой неделе в Венесуэлу изРоссии прибудет представительная делегация, визит пройдет по линии военно-техническогосотрудничества. Запланированы совместные полеты самолетов ВВС Венесуэлы и ВКСРоссии.