Двумя матчами в Магнитогорске и Екатеринбурге продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Магнитка вела в игре с омским Авангардом 2:0, но уступила – 2:3. Автомобилист в столице Урала обыграл московский Спартак – 4:1.

Двумя матчами в Магнитогорске и Екатеринбурге продолжилась программа очередного игрового дня в Континентальной хоккейной лиге. Магнитка вела в игре с омским "Авангардом" 2:0, но уступила – 2:3. "Автомобилист" в столице Урала обыграл московский "Спартак" – 4:1.Игра "Металлург" – "Авангард" может претендовать на звание игры дня. Соперники идут в верхней части Восточной конференции и до этого встречались трижды и все три раза победу праздновала Магнитка – в гостях 1:0 и 2:1, а дома – 4:1. На сей раз "ястребы" взяли одиночный реванш.Первый период голов не принес, а все пять шайб были заброшены во второй 20-минутке. Сначала забивали хозяева – Матушкин и Мозякин. Но затем гости за четыре минуты совершили камбэк и удержали минимальное преимущество до финальной сирены. Отличились Тэлбот, Покка и Петров.