В результате столкновения легкового автомобиля и большегруза один человек погиб. Трагедия произошла на 134-м км автодороги А-108. Это в Александровском районе.

В результате столкновения легкового автомобиля и большегруза один человек погиб. Трагедия произошла на 134-м км автодороги А-108. Это в Александровском районе.По предварительной информации, водитель автомобиля ФИАТ Панда, двигаясь со стороны Киржача, выехал на "встречку" и столкнулся с большегрузом VOLVO FH TRUCK с полуприцепом SCHMITZ. Затем ФИАТ Панда попал ещё и по КДМ КамАЗ 6520 - 7881, который "шёл" в попутном направлении. За рулём легковушки сидела женщина - 56-летняя жительница Подмосковья. В результате столкновений с большегрузами она скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Других погибших и пострадавших нет. ГАИ сейчас устанавливает все обстоятельства трагедии.