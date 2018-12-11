Прима балета – дочь известного архитектора Инна Гинкевич в Судьбе человека призналась, что подруга, с которой она дружила 18 лет, взяла из ее жизни все, что могла: образ, одежду и мужа – актера Дмитрия Исаева. Инна признается, что не он первый, кто предал ее, и она больше не хочет выходить замуж.

Прима балета – дочь известного архитектора Владимира Гинкевича Инна Гинкевич в "Судьбе человека" призналась, что подруга, с которой она дружила 18 лет, взяла из ее жизни все, что могла: образ, одежду и мужа – актера Дмитрия Исаева.С ним Инна прожила 7 лет, познакомившись, когда (как признавался ранее и сам Исаев) у актера была черная полоса в жизни. Гинкевич помогла ему выбраться из "ямы", а однажды пришла на его спектакль с подругой – тоже балериной Оксаной Рожок.К ней-то и ушел от Инны Исаев. Гинкевич признается, что вложила в него всю свою душу, а он предал ее.Исаев был уже третьим мужем балерины. После окончания Вагановского училища она вышла замуж за однокурсника Андрея Плеханова, и они по приглашению Юрия Григоровича, который собирал студию в Большом театре из лучших выпускников хореографических училищ, вместе уехали в Москву.Все складывалось удачно, молодые артисты получали хорошие гонорары, но с Плехановым они все-таки развелись.Инна говорит, что именно она стала инициатором развода – хотя сам Андрей не признавался в этом, но до Гинкевич доходили слухи, что он ей изменяет."Я не представляла, как люди работают, чтобы заработать себе на жизнь. Мы зарабатывали по 450 рублей, в то время как максимальная зарплата обычного человека была 120 рублей. Нам снимали квартиры, у нас были хорошие гонорары", – вспоминает Гинкевич.Расставание она переживала очень тяжело. Выйти из этого состояния ей помогла встреча с бизнесменом Павлом. Он был женат, но и сама Инна на тот момент выходить замуж не собиралась.Однако через два года, когда Павел все-таки развелся, они поженились, у них родилась дочка Анита. А через 11 лет совместной жизни Павел признался, что встретил другую женщину и попросил развод.Вскоре в жизни Инны появился Дмитрий Исаев. Гинкевич говорит, что она тогда посвятила ему всю себя: занималась его имиджем, заключала международные контракты. Но и этот союз рухнул: его разрушила подруга Инны.Почему Гинкевич не верит, что Оксана Рожок родила сына именно от Исаева? Почему до сих пор не простила Дмитрия Исаева и отпустила его из своей души? И действительно ли она больше не хочет выходить замуж?Исповедь Инны Гинкевич — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".