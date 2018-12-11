Сообщения о скверном характере герцогини Сассекской все чаще звучат в британской прессе. Теперь из окружения Меган Маркл собирается уйти еще
один королевский слуга.
Сообщения о скверном характере герцогини Сассекской все чаще звучат в британской прессе. Теперь из окружения Меган Маркл собирается уйти еще
один королевский слуга.
Супруга принца Гарри все
еще не может отказаться от привычек голливудской звезды. В ближайшее время она может потерять своего второго помощника. Саманта Коэн, которая
верно служила королевской семье на протяжении 17 лет и всегда помогала Меган, собирается покинуть свой пост весной следующего года. Она работала с Маркл на постоянной основе, и бывшая актриса настаивала на том, чтобы она осталась.
Известно, что королева
Елизавета II всегда относилась с большим уважением к Саманте и, понимая с какими трудностями может столкнуться бывшая звезда в Букингемском дворце, попросила ее познакомить герцогиню с королевским протоколом. Многие во дворце называли Коэн "пантерой" за ее напористый и серьезный подход.
Напомним, что спустя шесть месяцев после свадьбы личный ассистент Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсом и его
супругой Айдой Филд, подала заявление на увольнение. Уход одного человека можно назвать
неудачей, но когда дворец покидают двое за такое короткое время, то это действительно заставляет
задуматься.
Многие королевские слуги
утверждают, что с женой Гарри действительно тяжело работать и даже прозвали ее "сложной
герцогиней". Она очень требовательная и любит рассылать подробные инструкции в пять утра. Кейт Миддлтон недавно даже отчитала за недостойное поведение и назвала ее грубой.