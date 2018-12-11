Сообщения о скверном характере герцогини Сассекской все чаще звучат в британской прессе. Теперь из окружения Меган Маркл собирается уйти еще один королевский слуга.

Сообщения о скверном характере герцогини Сассекской все чаще звучат в британской прессе. Теперь из окружения Меган Маркл собирается уйти ещеодин королевский слуга.Супруга принца Гарри всееще не может отказаться от привычек голливудской звезды. В ближайшее время она может потерять своего второго помощника. Саманта Коэн, котораяверно служила королевской семье на протяжении 17 лет и всегда помогала Меган, собирается покинуть свой пост весной следующего года. Она работала с Маркл на постоянной основе, и бывшая актриса настаивала на том, чтобы она осталась.Известно, что королеваЕлизавета II всегда относилась с большим уважением к Саманте и, понимая с какими трудностями может столкнуться бывшая звезда в Букингемском дворце, попросила ее познакомить герцогиню с королевским протоколом. Многие во дворце называли Коэн "пантерой" за ее напористый и серьезный подход.Напомним, что спустя шесть месяцев после свадьбы личный ассистент Мелисса Туабти, которая прежде работала с Робби Уильямсом и егосупругой Айдой Филд, подала заявление на увольнение. Уход одного человека можно назватьнеудачей, но когда дворец покидают двое за такое короткое время, то это действительно заставляетзадуматься.Многие королевские слугиутверждают, что с женой Гарри действительно тяжело работать и даже прозвали ее "сложнойгерцогиней". Она очень требовательная и любит рассылать подробные инструкции в пять утра. Кейт Миддлтон недавно даже отчитала за недостойное поведение и назвала ее грубой.