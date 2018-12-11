Инцидент с автомобильной дверью, которая никак не хотела открываться, предшествовал встрече британского премьер-министра Терезы Мэй и германского канцлера Ангелы Меркель в Берлине.

Инцидент с автомобильной дверью, которая никак не хотела открываться, предшествовал встрече британского премьер-министра Терезы Мэй и германского канцлера Ангелы Меркель в Берлине.Как передает ТАСС, кадры конфузной заминки продемонстрировал мировой общественности телеканал Sky News.Когда Mercedes с Мэй остановился перед красной дорожкой у ведомства федерального канцлера, сотрудница службы протокола попыталась открыть дверь, но у нее это не получилось. Ей на помощь пришел охранник британского премьера, сидевший на переднем сидении автомобиля, но и его усилия оказались тщетными. Заблокированную дверь удалось открыть только водителю лимузина.Инцидент не помешал Мэй принять участие в протокольном фотографировании с Меркель, а затем удалиться вместе с ней на переговоры по теме соглашения с Евросоюзом о Brexit.10 декабря Мэй сообщила о переносе парламентского голосования по соглашению с ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из состава сообщества. По ее словам, причина этого в том, что достигнутая договоренность Лондона с Брюсселем о будущем статусе Северной Ирландии не устраивает многих политиков в Великобритании.25 ноября лидеры государств Евросоюза утвердили соглашение о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Великобританией. Данное решение должно быть ратифицировано Европарламента и их британскими коллегами.Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года.