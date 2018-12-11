Разорвавший договор о дружбе с Россией обезумевший Петр Порошенко находится в отчаянии, пытаясь обеспечить свое переизбрание. В мире оценили деструктивные действия украинского президента.

Разорвавшийдоговор о дружбе с Россией обезумевший Петр Порошенко находится в отчаянии,пытаясь обеспечить свое переизбрание. В мире оценили деструктивные действияукраинского президента.Петр Порошенко находитсяв некотором отчаянии относительно того, как сделать так, чтобы бытьпереизбранным. Отсюда непрерывная эскалация ситуации в военной и экономическойобластях, полагает бельгийский политолог Нина Башкатов.Эксперт назвалаРоссию легкой темой для украинского президента, по которой он может достичьконсенсуса с Западом. "Даже при том, что Запад смущают некоторые егорешения, он закрывает на это глаза, поскольку поддерживает его длительное время",– сказала политолог в интервью РИА Новости.Но, Запад ужепрозревает: много европейцев, особенно в политических кругах, понимают, что Порошенкоидет по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уверена бельгийскийэксперт.Накануне, 10ноября президент Украины поставил свою подпись под законом, о прекращениидействия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документутратит силу 1 апреля 2019 года. В Кремле сожалеют об этом решении и считают егонарушением интересов, прежде всего, украинского народа.Всеобъемлющий договор о дружбе между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во время государственноговизита Бориса Ельцина. Документ закреплял принципыстратегического партнерства во всех областях и сферах. Вероятно, следующим шагом Порошенко станет разрывдипломатических отношений с Россией, предполагают политологи.