Разорвавший
договор о дружбе с Россией обезумевший Петр Порошенко находится в отчаянии,
пытаясь обеспечить свое переизбрание. В мире оценили деструктивные действия
украинского президента.
Разорвавший
договор о дружбе с Россией обезумевший Петр Порошенко находится в отчаянии,
пытаясь обеспечить свое переизбрание. В мире оценили деструктивные действия
украинского президента.
Петр Порошенко находится
в некотором отчаянии относительно того, как сделать так, чтобы быть
переизбранным. Отсюда непрерывная эскалация ситуации в военной и экономической
областях, полагает бельгийский политолог Нина Башкатов.
Эксперт назвала
Россию легкой темой для украинского президента, по которой он может достичь
консенсуса с Западом. "Даже при том, что Запад смущают некоторые его
решения, он закрывает на это глаза, поскольку поддерживает его длительное время",
– сказала политолог в интервью РИА Новости.
Но, Запад уже
прозревает: много европейцев, особенно в политических кругах, понимают, что Порошенко
идет по стопам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уверена бельгийский
эксперт.
Накануне, 10
ноября президент Украины поставил свою подпись под законом, о прекращении
действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ
утратит силу 1 апреля 2019 года. В Кремле сожалеют об этом решении и считают его
нарушением интересов, прежде всего, украинского народа.
Всеобъемлющий договор о дружбе между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во время государственного
визита Бориса Ельцина. Документ закреплял принципы
стратегического партнерства во всех областях и сферах. Вероятно, следующим шагом Порошенко станет разрыв
дипломатических отношений с Россией, предполагают политологи.