Глава раскольнического Киевского патриархата Филарет грозит сорвать так называемый объединительный собор. Он должен пройти в субботу и обсуждать будут создание автокефалии.

Глава раскольнического Киевского патриархата Филарет грозит сорвать так называемый "объединительный собор". Он должен пройти в субботу и обсуждать будут создание автокефалии, сообщает телеканал "Россия 24".Но Филарет, который добивался этого больше четверти века, вдруг заявил, что его не устраивает процедура проведения собора, предложенная Константинополем. На самом деле, причина может крыться совсем в другом — поговаривают, что Порошенко не хочет видеть Филарета главой новой церкви.Об этом недавно говорил и олигарх Коломойский. "Петр Алексеевич Порошенко, который вдруг стал президентом, 4 года ни о чем не говорил, вдруг когда рейтингует совсем не туда, он решил заняться Томосом. И теперь есть 2 человека, кому могут достаться лавры. Это либо Филарет, либо Петр Алексеевич. Вот если Филарета не изберут — тогда у нас один победитель, который скажет, что это все я. И на выборы с этим идет. Но я считаю, что выборы выборами, но это аморально", — заявил Коломойский.