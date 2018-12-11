Его соучастников объявили в розыск

Его соучастников объявили в розыскСуздальский районный суд вынес приговор в отношении москвича. Он признан виновным в сбыте поддельных денег.Трое друзей решили приобрести поддельные 5-тысячные купюры. После этого сообщники поехали в Суздаль, где с помощью фальшивых денег покупали товары в различных торговых точках города.Один из них был задержан, второй – объявлен в розыск, личность третьего устанавливают.Подсудимый признал свою вину, мотивируя преступление своим тяжелым материальным положением.Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил.