Его соучастников объявили в розыск
Его соучастников объявили в розыск
Суздальский районный суд вынес приговор в отношении москвича. Он признан виновным в сбыте поддельных денег.
Трое друзей решили приобрести поддельные 5-тысячные купюры. После этого сообщники поехали в Суздаль, где с помощью фальшивых денег покупали товары в различных торговых точках города.
Один из них был задержан, второй – объявлен в розыск, личность третьего устанавливают.
Подсудимый признал свою вину, мотивируя преступление своим тяжелым материальным положением.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил.