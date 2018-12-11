Представители Московского метрополитена сообщили, что сбой в
движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии произошел из-за пассажиров.
Они препятствовали закрытию дверей вагонов.
Представители Московского метрополитена сообщили, что сбой в
движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии произошел из-за пассажиров.
Они препятствовали закрытию дверей вагонов.
Пассажиры столичной подземки удерживали двери и не
давали поезду начать движение. Это привело к серьезному сбою, в результате которого
было принято решение освободить два поезда. Такая ситуация продолжалась
около получаса, сообщают очевидцы.
"Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное
препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы
контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности
предписывают в таких случаях высадить пассажиров, проверить двери и дверные
механизмы", – рассказали представители
подземки.
Напомним, что утром 11 декабря стало известно о сбое
на Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры долго ждали составы от
"Котельников" в сторону центра. Чтобы войти в вагон, пришлось
отстоять полчаса на платформе. На станции "Текстильщики" девушка потеряла сознание от
духоты и давки.
Технический сбой возник также на южном участке Замоскворецкой линии. Поезда в сторону центра шли с увеличенными интервалами. Через какое-то время движение от "Орехово" до "Автозаводской" вовсе прекратилось. На платформе началась давка. Пассажиры, которым удавалось выбраться со станций, вызывали такси или пользовались автобусами.