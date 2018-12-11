Представители Московского метрополитена сообщили, что сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии произошел из-за пассажиров. Они препятствовали закрытию дверей вагонов.

Представители Московского метрополитена сообщили, что сбой вдвижении поездов на Таганско-Краснопресненской линии произошел из-за пассажиров.Они препятствовали закрытию дверей вагонов.Пассажиры столичной подземки удерживали двери и недавали поезду начать движение. Это привело к серьезному сбою, в результате которогобыло принято решение освободить два поезда. Такая ситуация продолжаласьоколо получаса, сообщают очевидцы."Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительноепрепятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системыконтроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасностипредписывают в таких случаях высадить пассажиров, проверить двери и дверныемеханизмы", – рассказали представителиподземки.Напомним, что утром 11 декабря стало известно о сбоена Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры долго ждали составы от"Котельников" в сторону центра. Чтобы войти в вагон, пришлосьотстоять полчаса на платформе. На станции "Текстильщики" девушка потеряла сознание отдухоты и давки.Технический сбой возник также на южном участке Замоскворецкой линии. Поезда в сторону центра шли с увеличенными интервалами. Через какое-то время движение от "Орехово" до "Автозаводской" вовсе прекратилось. На платформе началась давка. Пассажиры, которым удавалось выбраться со станций, вызывали такси или пользовались автобусами.