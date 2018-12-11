Государственная Дума РФ единогласно приняла закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума.

Государственная Дума РФ единогласно приняла закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума.Как передает ТАСС, речь идет о сумме в 11280 рублей в месяц, что позволит обеспечить рост зарплат около 3 миллионов 700 тысяч работников. В целом, повышение МРОТ составит 117 рублей.Комментируя закон, заместитель главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова ("Единая Россия") заявила, что "конечно, размер недостаточный и повышение недостаточное, но это вечный вопрос".Она подчеркнула, что повышение даже на небольшую сумму минимального размера оплаты труда улучшит жизнь нескольких миллионов россиян и потому ее коллеги не могли не одобрить законопроект.