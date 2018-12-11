Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц высказался о нападках на его супругу в соцсетях. Глупостью, троллингом и заказной историей назвал он размещенные в интернете сообщения об участии Екатерины Лифшиц в событиях Евромайдана 2014 года.

Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертногосовета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями связи ЕвгенийЛифшиц высказался о нападках на его супругу в соцсетях. "Глупостью","троллингом" и "заказной историей" назвал он размещенные в интернете сообщенияоб участии Екатерины Лифшиц в событиях Евромайдана 2014 года.Мужчина решительно опроверг информацию о том, что Екатерина, якобыучаствовала в Евромайдане. Евгений отметил, что ему "смешно это читать"."Это абсурд!Глупость!.. Нападения в Интернете – это заказная история", – цитирует Лифшица. Супруг "Миссис Москва –2018" добавил, что "живых"людей за негативными комментариями в соцсетях нет. По его словам, 80% из них написаныс аккаунтов, которые созданы пару дней назад и не имеют ни одного подписчика.По поводу снимков Екатерины нафоне сгоревшего киевского Дома профсоюзов и палаток участников Евромайдана ЕвгенийЛифшиц рассказал, что жена побывала в Киеве позже, когда находилась уродителей, которые живут не в украинской столице. При этом он подчеркнул, чтосупруга очень переживает из-за шквала критики.По мнению Лифшица, такаяреакция в Сети может быть из-за зависти и злобы к его красавице-жене. "Ксожалению, в Интернете бывают заказные истории, и это стоит вполне понятныхденег. Люди начинают писать всякие гадости", – добавил Евгений. "У меня эти комментарии вызываютулыбку, они показывают, что есть отрицательно настроенный слой негативных людей,которые на все смотрят сквозь темные очки", – считает Лифшиц.Напомним, в этом годупобедительницей конкурса, на котором определялась самая красивая мама столицы, "Миссис Москва" стала 35-летняя Екатерина Лифшиц.Пользователи соцсетей сочли сомнительным выбор жюри. Множество вопросов такжевызвала фотография женщины на Евромайдане в Киеве.