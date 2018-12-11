Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного
совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Евгений
Лифшиц высказался о нападках на его супругу в соцсетях. Глупостью,
троллингом и заказной историей назвал он размещенные в интернете сообщения
об участии Екатерины Лифшиц в событиях Евромайдана 2014 года.
Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного
совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Евгений
Лифшиц высказался о нападках на его супругу в соцсетях. "Глупостью",
"троллингом" и "заказной историей" назвал он размещенные в интернете сообщения
об участии Екатерины Лифшиц в событиях Евромайдана 2014 года.
Мужчина решительно опроверг информацию о том, что Екатерина, якобы
участвовала в Евромайдане. Евгений отметил, что ему "смешно это читать".
"Это абсурд!
Глупость!.. Нападения в Интернете – это заказная история", – цитирует Лифшица
. Супруг "Миссис Москва –
2018" добавил, что "живых"
людей за негативными комментариями в соцсетях нет. По его словам, 80% из них написаны
с аккаунтов, которые созданы пару дней назад и не имеют ни одного подписчика.
По поводу снимков Екатерины на
фоне сгоревшего киевского Дома профсоюзов и палаток участников Евромайдана Евгений
Лифшиц рассказал, что жена побывала в Киеве позже, когда находилась у
родителей, которые живут не в украинской столице. При этом он подчеркнул, что
супруга очень переживает из-за шквала критики.
По мнению Лифшица, такая
реакция в Сети может быть из-за зависти и злобы к его красавице-жене. "К
сожалению, в Интернете бывают заказные истории, и это стоит вполне понятных
денег. Люди начинают писать всякие гадости", – добавил Евгений. "У меня эти комментарии вызывают
улыбку, они показывают, что есть отрицательно настроенный слой негативных людей,
которые на все смотрят сквозь темные очки", – считает Лифшиц.
Напомним, в этом году
победительницей конкурса, на котором определялась самая красивая мама столицы, "Миссис Москва" стала 35-летняя Екатерина Лифшиц.
Пользователи соцсетей сочли сомнительным выбор жюри. Множество вопросов также
вызвала фотография женщины на Евромайдане в Киеве.