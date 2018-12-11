Она помогала бизнесменам получать госконтракты

Она помогала бизнесменам получать госконтрактыВ отношении бывшего вице-губернатора Владимирской области Елены Мазанько возбудили еще одно уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Её обвиняют в превышении должностных полномочий.По версии следствия, Мазанько несколько раз оказывала содействие бизнесменам Кемеровской области в заключении контрактов на выполнение работ для нужд обладминистрации. Так, например, в 2014 году она предложила своим знакомым выполнить капитальный ремонт зала совещаний в Белом доме и здания департамента здравоохранения. В общем сумме на эти цели выделили 84 миллиона рублей. Экс-заместитель главы региона помогла предпринимателям выиграть аукционы. За это она надеялась получить неплохую взятку.Своим подчиненным Мазанько приказала оказывать всяческую поддержку кемеровским бизнесменам, обеспечить победу их фирмам и заключить госконтракт. Предварительный ущерб Белого дома оценивают в сумму более 7 миллионов рублей.