Елена Мазанько снова в центре внимания. На неё завели второе уголовное дело. Теперь бывшего заместителя губернатора по имущественным вопросам обвиняют в превышении полномочий.

Елена Мазанько снова в центре внимания. На неё завели второе уголовное дело. Теперь бывшего заместителя губернатора по имущественным вопросам обвиняют в превышении полномочий. Как сообщает региональное УФСБ со ссылкой на следствие, Мазанько знала, что будет ремонтироваться зал совещаний обладминистрации и здание департамента здравоохранения. И гарантировала знакомым предпринимателям Осиповой и Лянгу победу на аукционах, которые касались ремонта и поставки мебели и оборудования. Подчинённым Мазанько дала указание - обеспечить предпринимателям победу в конкурсе. В результате стоимость работ, мебели и оборудования была завышена. Администрация области от контракта с Осиповой и Лянгу понесла ущерб на 7 с лишним миллионов рублей. Действия Мазанько повлекли нарушение интересов общества и государства. По первому уголовному делу Мазанько обвиняют в получении взяток. В крупном и особо крупном размере. На сумму не менее трёх миллионов рублей. Взятки Мазанько получала от бизнесменов - за заключённые с ними госконтракты. Кстати, накануне второго дела появилась информация, что Мазанько уволена из областной администрации.