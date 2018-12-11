Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки утром 20 декабря на погранпереходе в Ленинградской области обменяются приветствиями и подарками. Потом они перейдут на финскую сторону, где поздравят местных жителей, а во второй половине дня российский новогодний волшебник вернется в Выборг.

Новогодние волшебники – российский Дед Мороз и финский Йоулупукки решили встретиться на погранпереходе в Ленинградской области.Как сообщает пресс-служба областного правительства, их встреча – уже традиционная. Она состоится в 10 утра по московскому времени 20 декабря в Выборгском районе, на погранпереходе "Брусничное".Ожидается, что они обменяются приветствиями и подарками. Кроме того, на погранпереходе пройдут выступления творческих коллективов из России и Финляндии, передает РИА Новости.Затем Дед Мороз и Йоулупукки по традиции направятся в финскую Лаппеенранту, где встретятся с местными жителями.Днем того же дня российский новогодний волшебник переедет в Выборг, где начнется общегородской праздник "Новогодний калейдоскоп".