Злоумышленники, применив насилие, незаконно проникли в квартиру потерпевшего и открыто похитили ключи и документы на автомобиль...
Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в совершении грабежа.
В УВД по ЮАО поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, трое неизвестных мужчин, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, незаконно проникли в его квартиру, открыто похитили ключи и документы на автомобиль потерпевшего, после чего на данной автомашине скрылись.
Ущерб составил 1,5 млн рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались приезжий и двое жителей столицы в возрасте от 40 до 52 лет. Похищенный автомобиль изъят.
По данному факту следственной частью УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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