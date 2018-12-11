Злоумышленники, применив насилие, незаконно проникли в квартиру потерпевшего и открыто похитили ключи и документы на автомобиль...

Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЮАО при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в совершении грабежа.В УВД по ЮАО поступило сообщение о грабеже. По словам заявителя, трое неизвестных мужчин, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, незаконно проникли в его квартиру, открыто похитили ключи и документы на автомобиль потерпевшего, после чего на данной автомашине скрылись.Ущерб составил 1,5 млн рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались приезжий и двое жителей столицы в возрасте от 40 до 52 лет. Похищенный автомобиль изъят.По данному факту следственной частью УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22