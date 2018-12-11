Согласно информации некоторых СМИ, дочери-подростку Ларисы Гузеевой Ольге предстоит перенести операцию. Многие поклонники сочли это новым ударом для популярной телеведущей.

Согласно информации некоторых СМИ, дочери-подростку Ларисы Гузеевой Ольге предстоит перенести операцию. Многие поклонники сочли это новым ударом для популярной телеведущей.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram дочь Ларисы Гузеевой Ольга опубликовала в приложении Stories изображение, на котором запечатлена с внушительной кружкой. "да давайте заболеем перед операцией (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написала Ольга. Отметим, что сейчас публикация пропала, но успел сделать скриншот.Поклонники теряются в догадках, что за операция нужна Ольге, молчит об этом и ее мать Лариса Гузеева. Обеспокоенные поклонники высказывают мысль, что это новый удар для ведущей брачного шоу "Давай поженимся!" Напомним, недавно Лариса Гузеева похоронила мать.О продолжительной болезни матери знаменитой актрисы говорили еще в начале осени. 12 октября Альбины Андреевны не стало. О смерти любимой бабушки рассказала дочь Ларисы Гузеевой Ольга в своем Instagram. В свою очередь ведущая "Давай поженимся" у себя в аккаунте поместила кадр, на котором запечатлена ее мать, лежащая на больничной кровати. В клинике женщина провела свои последние дни, ее до последнего пытались выходить медики и актриса с дочерью. Но все их попытки оказались тщетны. Маме Ларисы Гузеевой было 86 лет.До сих пор внучка Ольга не может смириться с потерей. Периодически у себя на страничке девушка откровенно рассказывает о своей боли от потери любимого человека. А еще она все время экспериментирует со своей внешностью. Ольга уже сбривала себе волосы на голове, сделала пирсинг. Лариса Гузеева к метаморфозам дочери относится с завидным терпением.