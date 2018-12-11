Брат Миланы Тюльпановой Владислав обвинил футболиста в
подделке документов. Молодой человек заявил в своем Instagram-аккаунте
о том, что Александр Кержаков может получить за
свои действия серьезное наказание.
Брат Миланы Тюльпановой Владислав обвинил футболиста в
подделке документов. Молодой человек заявил в своем Instagram-аккаунте
о том, что Александр Кержаков может получить за
свои действия серьезное наказание.
Спортсмен до сих пор не отдал полуторагодовалого
сына Артемия своей супруге Милане. Предписание суда, который определил место
жительства ребенка с матерью, не выполнять отказывается.
Владислав Тюльпанов полагает, что футболист нарушил закон, подделав
некоторые документы. Он призвал Александра одуматься и выполнить требования
представителей Фемиды.
"Сегодня Александр Кержаков отказался добровольно отдать моего
племянника, вопреки постановлению суда. В таком случае нам придется подключать
судебных приставов и действовать другими способами", – написал брат Миланы. "А
предоставление поддельных документов – это вообще уголовное дело! Александр,
одумайся, пока не поздно!" – добавил Владислав.
При этом брат Тюльпановой
опубликовал скрин постановления, которое подтверждает, что во время
бракоразводного процесса малыш должен жить вместе с его Миланой. Отметим, что
сразу после судебного заседания жена Кержакова со своим адвокатом Александром
Добровинским попытались
забрать Артемия. Однако охрана не пустила женщину к особняку. На звонки не отвечает и
отказывается вернуть сына матери.