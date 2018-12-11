Брат Миланы Тюльпановой Владислав обвинил футболиста в подделке документов. Молодой человек заявил в своем Instagram-аккаунте о том, что Александр Кержаков может получить за свои действия серьезное наказание.

Брат Миланы Тюльпановой Владислав обвинил футболиста вподделке документов. Молодой человек заявил в своем Instagram-аккаунтео том, что Александр Кержаков может получить засвои действия серьезное наказание.Спортсмен до сих пор не отдал полуторагодовалогосына Артемия своей супруге Милане. Предписание суда, который определил местожительства ребенка с матерью, не выполнять отказывается.Владислав Тюльпанов полагает, что футболист нарушил закон, подделавнекоторые документы. Он призвал Александра одуматься и выполнить требованияпредставителей Фемиды."Сегодня Александр Кержаков отказался добровольно отдать моегоплемянника, вопреки постановлению суда. В таком случае нам придется подключатьсудебных приставов и действовать другими способами", – написал брат Миланы. "Апредоставление поддельных документов – это вообще уголовное дело! Александр,одумайся, пока не поздно!" – добавил Владислав.При этом брат Тюльпановойопубликовал скрин постановления, которое подтверждает, что во времябракоразводного процесса малыш должен жить вместе с его Миланой. Отметим, чтосразу после судебного заседания жена Кержакова со своим адвокатом АлександромДобровинским попыталисьзабрать Артемия. Однако охрана не пустила женщину к особняку. На звонки не отвечает иотказывается вернуть сына матери.