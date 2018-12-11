Мария Шукшина поделилась с поклонниками важной новостью. Артистка наконец-то появилась в соцсети Facebook.

Мария Шукшина поделилась с поклонниками важной новостью.Артистка наконец-то появилась в соцсети Facebook.О новом аккаунте артистка рассказала в личном Instagram. Шукшинаотметила, что при регистрации наткнулась на множество фейковых страниц,созданных якобы от ее лица."При ее регистрации я,конечно же, обнаружила, что страниц с моим именем, аж, целых 100...! Даже вИнстаграм было меньше...))) Мои дорогие, пожалуйста, будьте бдительны и не дружитес ФЕЙКАМИ! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – сообщилазнаменитость.Фолловеры поблагодарили артистку за бдительность. Многиеотмечали, что за липовыми аккаунтами могут скрываться настоящие преступники,которые, прикрываясь именем известной актрисы, могут вымогать у фанатов деньги,якобы на благотворительность. Шукшина могла стать жертвой мошенников."Машенька, после Вашегопоста здесь в инсте теперь сразу понятно какая страница в фейсбуке Ваша именно,и что остальные – фейки! Я ее сразу в ФБ обнаружила сейчас в поиске! 👍😘 И очень одухотворенное лицо на фото!!! Это что -то из нового, видимо э, такого фото еще не видеда я! ❤️", "Вот, как и в Жизни: фейков много,анастоящего меньше, вернее, Мария Шукшина – одна настоящая. Фото 🔥😍👏💕", – писали интернет-обыватели в комментариях.