Мария Шукшина поделилась с поклонниками важной новостью.
Артистка наконец-то появилась в соцсети Facebook.
Мария Шукшина поделилась с поклонниками важной новостью.
Артистка наконец-то появилась в соцсети Facebook.
О новом аккаунте артистка рассказала в личном Instagram. Шукшина
отметила, что при регистрации наткнулась на множество фейковых страниц,
созданных якобы от ее лица.
"При ее регистрации я,
конечно же, обнаружила, что страниц с моим именем, аж, целых 100...! Даже в
Инстаграм было меньше...))) Мои дорогие, пожалуйста, будьте бдительны и не дружите
с ФЕЙКАМИ! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – сообщила
знаменитость.
Фолловеры поблагодарили артистку за бдительность. Многие
отмечали, что за липовыми аккаунтами могут скрываться настоящие преступники,
которые, прикрываясь именем известной актрисы, могут вымогать у фанатов деньги,
якобы на благотворительность. Шукшина могла стать жертвой мошенников.
"Машенька, после Вашего
поста здесь в инсте теперь сразу понятно какая страница в фейсбуке Ваша именно,
и что остальные – фейки! Я ее сразу в ФБ обнаружила сейчас в поиске! 👍😘 И очень одухотворенное лицо на фото!!! Это что -
то из нового, видимо э, такого фото еще не видеда я! ❤️", "Вот, как и в Жизни: фейков много,а
настоящего меньше, вернее, Мария Шукшина – одна настоящая. Фото 🔥😍👏💕", – писали интернет-обыватели в комментариях.