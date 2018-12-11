Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения СМИ о скандале, который он якобы учинил в больнице. Что касается его матери, Аллы Покровской, то она проходит плановое обследование.

Актер Михаил Ефремов опроверг сообщения СМИ о скандале,который он якобы учинил в больнице. Что касается его матери, Аллы Покровской, то онапроходит плановое обследование.Михаил Ефремов утверждает, что никаких инцидентов сзатруднением доступа в медицинское учреждение у них не было. "Все у насхорошо, все в порядке", – подчеркивает артист. По его словам, Алла Покровскаяв настоящее время проходит обследование. Слова актера подтвердили в МХТ им.Чехова.Ранее появились сообщения об очередном инциденте с участиемЕфремова. По рассказам очевидцев, визитв больницу для актера завершился скандалом, который он устроилиз-за того, что ему в течение нескольких минут не давали въехать на автомобилена территорию медицинского учреждения.В больницу Ефремов привез свою мать – народную артисткуРСФСР Аллу Покровскую. По словам врачей, причиной госпитализации актрисы сталисильные боли в спине. После оказания первой медицинской помощи и осмотра, ееотправили в неврологическое отделение, где сейчас проводят все необходимыепроцедуры, передаетСам же заслуженный артист опровергает сообщения о скандале. "То,что нас не пускали, это бред", – заявил Ефремов. Хотя, даже если и былразговор на повышенных тонах, в такой ситуации артиста понять можно, отметилчлен экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян."Алле Борисовне Покровской желаю скорейшеговыздоровления. А вот Михаил Олегович своими односложными ответами типа"Это бред" и "По барабану" уже не удивляет. А если честно,даже если и имел место скандал, то я его в данном случае понимаю. Когда на конуздоровье твоей матери, то тут уже не до расшаркивания и не до сантиментов",– сказал эксперт в интервью Дням.Ру.Манукян напомнил о роли Аллы Покровской в сериале"Следствие ведут знатоки", которая ему очень нравится. В эпизоде"Ответный удар" актриса играла Машеньку, жену Баха. Роль получилась оченьпронзительная и насыщенная. "Михаилу Олеговичу выдержки и терпения, АллеБорисовне здоровья", – заключил эксперт.Алле Покровской исполнился 81 год. Известная советскаяактриса снялась в таких картинах, как "Следствие ведут знатоки","Охота на лис", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, чтоживой".