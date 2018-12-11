Корпус из металла – это не просто лист, согнутый под заданным углом. Зачастую изготовители создают сложнейшие трехмерные конструкции, способные надежно защитить вставляемую в них электронную начинку.

Изготовление корпусов из листового металла "под ключ" представляет собой трудозатратный процесс, так как качественное изготовление изделий сопряжено со значительными трудностями и нюансами. Это объясняется сложностью приборов, для которых они предназначены.

Как выглядят и для чего применяются металлические корпуса

Зачастую изготовители создают сложнейшие трехмерные конструкции, оборудованные внутренними перегородками, многочисленными отверстиями разных диаметров, профильными пазами, выемками, внутренними и внешними крепежными элементами, имеющие специальную маркировку. Выполняются такие изделия из нержавеющих или стальных листов. Наибольшим спросом среди потребителей пользуется продукция из высококачественной стали, поскольку данный материал обладает высокой прочностью и надежностью, стойкостью к царапинам, трещинам, сколам и иным повреждениям, коррозии, негативным природным факторам.

В филиале известной российской компании «Неолазер», расположенном в городе Иваново, осуществляется процесс производства высококачественных корпусов для промышленных изделий "с нуля". Образцы продукции, предназначенные для различных типов оборудования – электрических сетей, телекоммуникаций, электротехники, радиоэлектроники, климатической техники и прочих типов систем, можно увидеть в каталоге сайта http://iv.neolaser.ru/. Они выполняются по предоставленным заказчиком или разработанным совместно со специалистами компании индивидуальным эскизам и отличаются максимально точным изготовлением, поскольку в дальнейшем в них будет вставлена электронная начинка.

Основные этапы производства корпусных изделий из листового металла

Начальный этап производства предполагает разработку будущих изделий по заранее составленным техническим заданиям. Выполнение чертежей осуществляется в специальной компьютерной программе. В итоге получается полноценное трехмерное изображение, которое затем согласовывается с заказчиком. В случае необходимости в него вносят изменения, далее изготавливается пробный образец. Одобренное заказчиком единичное изделие запускается в серийное производство. В процессе производства будущие корпуса проходят следующие этапы обработки:



лазерная резка листов металла;



гибка вырезанных изделий;



сварка согнутых под определенным углом элементов в единую конструкцию;



запрессовывание внутренних метизов и крепежей;



финишная обработка, включающая прочную порошковую покраску внешних поверхностей кожуха. Клиент имеет возможность выбрать желаемый цвет и фактуру;



нанесение маркировки, надписей, обозначений. В этих целях применяется метод термопечати, который в сравнении с традиционными пленочными наклейками отличается гораздо большей надежностью и устойчивостью. Художественно-декоративные возможности метода термопечати (шелкографии) чрезвычайно велики, особенно следует выделить многоцветность, яркость и контрастность наносимых на поверхности изображений;



упаковка готовой продукции и доставка ее заказчику. Специальные упаковочные материалы позволяют надежно защитить изделие от возможных повреждений в процессе транспортировки.



Кожухи из металла хорошего качества от надежного производителя могут принимать любую форму и конструктивное решение. Они имеют эстетичный, презентабельный внешний вид, обеспечивают превосходной уровень защиты для электроники, размещаемой в их внутреннем пространстве.