Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не понимает, откуда пошли слухи о его конфликте с родителями. Фигурист признается, что попытки особо активных подписчиков в соцсетях лезть в личную жизнь жестко пресекает.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не понимает, откуда пошлислухи о его конфликте с родителями. Фигурист признается, что попытки особоактивных подписчиков в соцсетях лезть в личную жизнь жестко пресекает.Слухи о плохих отношениях Алексея Ягудина и его жены ТатьяныТотьмяниной с родителями не имеют под собой никаких оснований. Олимпийскийчемпион не имеет представления, откуда пошла эта информация."Я не знаю, откуда это. Вот Танькин отец только чтозаходил, принес местных пермских пирожков-"посикунчиков", а потомбудет смотреть шоу. Пару дней назад мы к нему сами в гости ездили, поэтому унас абсолютно нормальные отношения с отцом", – рассказал Ягудин. Фигурист отметил,что, возможно, раньше и были какие-то проблемы, но сейчас все хорошо."А у меня не может быть никаких отношений с отцом,потому что я и не знаю, где он находится. В принципе, вопросов бы ему незадавал, если бы встретил – вообще по барабану, где он и что", – призналсяспортсмен в интервью РЕН ТВ.не терпит попыток вмешательства в его личную жизнь.Фигурист подчеркнул, что готов принять критику, если она достойная и касаетсяконкретных проблем. Однако все попытки поучать его жизни Алексей пресекает вкорне."Когда меня учат тому, как мне нужно вести себя сребенком и что я в своей жизни должен что-то по-другому делать, то я посылаюсразу на три буквы. Я церемониться с такими людьми не буду", – заявилчемпион. По словам Алексея, самые приятные поклонники – те, которые не лезут вличную жизнь и не начинают учить.С точки зрения , у его жены Татьяны Тотьмянинойнет недостатков. Супруги давно нашли точки соприкосновения – поэтому,признается Алексей Ягудин, их друг в друге ничто не раздражает.