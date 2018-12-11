Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что спортсмены из Белоруссии, которые выступают в России в командных видах, не будут считаться легионерами. Решение об этом вступит в силу уже в течение ближайших недель.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что спортсмены из Белоруссии, которые выступают в России в командных видах, не будут считаться легионерами. Решение об этом вступит в силу уже в течение ближайших недель.Ранее сообщалось, что лимит на легионеров больше не относится к белорусским хоккеистам, выступающим в Континентальной хоккейной лиге. Теперь у них равные права с россиянами."Также принято решение в отношении других спортсменов, других командных видов спорта – футбол, гандбол, баскетбол и ряд других", – приводит слова спортивного чиновника РИА Новости.