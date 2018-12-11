Пожилая жительница столицы, собирающая подписи за выселение семей с онкобольными детьми из квартиры, арендованной благотворительным фондом, уверена, что НЛО знают, как лечить рак. Об этом она заявила в разговоре с позвонившими ей пранкерами Вованом и Лексусом.

Пожилаяжительница столицы, собирающаяподписи за выселение семей с онкобольными детьми из квартиры, арендованнойблаготворительным фондом, уверена, что "НЛО знают,как лечить рак". Об этом она заявила в разговоре с позвонившимией пранкерами Вованом и Лексусом.В ходе розыгрыша Елену Аллину спросили, знает ли она,что средство против рака крови уже изобретено рептилоидами. Пенсионеркапоинтересовалась, кто это такие.Услышав, что это "внеземная цивилизация", москвичкапоинтересовалась, вступали ли они в контакт с землянами. Пранкеры отметили,что об этом сообщалось по телевизору."НЛО, я вас уверяю, знают, как лечитьрак", – заявила на это пенсионерка. При этом она раскрыла заговорпришельцев. Так, Аллина добавила, что российские врачи методами инопланетянне пользуются, а попытки китайских медиков пришельцы блокируют. Аудиозаписьрозыгрыша на своем YouTube-канале опубликовал Владимир "Вован" Кузнецов.Как писали "Дни.ру", ранее Елена Аллина, старшаяпо подъезду одного из домов в столице, развесила петициюс призывом запретить благотворительному фонду "Подари жизнь" арендоватьодну из квартир для больных раком детей и их родителей.Свою позицию пенсионерка объяснила тем, что боится заразиться.Следственный комитеторганизовал проверку после данных сообщений. Ранее проверку этих сведенийназначила московская прокуратура.