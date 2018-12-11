Борис Грачевский вместе с супругой Екатериной Белоцерковской
пакует чемоданы. 69-летний режиссер и 34-летняя актриса проведут отпуск в Таиланде.
Борис Грачевский вместе с супругой Екатериной Белоцерковской
пакует чемоданы. 69-летний режиссер и 34-летняя актриса проведут отпуск в Таиланде.
По словам Грачевского, семидневный тур купила супруга.
Режиссер спокойно доверяет возлюбленной выбор места отдыха. На этот раз молодая
избранница Бориса Юрьевича приобрела номер в шикарном отеле на берегу
Сиамского залива. "В
нем семнадцать ресторанов! Наемся любимого том-яма", – восхищенно поведала
звезда.
Борис Юрьевич ранее уже отдыхал на тайском побережье. Особо
режиссера впечатлили сек-шоу, которые показывают в ночных клубах местные парни
и девушки.
"Я ходил на такое шоу и обалдел! Видел его еще в грязном
баре. Сейчас там все привели в порядок: шоу стали более цивилизованными, они
проходят в большом зале. Ты сидишь, как в цирке, и смотришь: порежется она
бритвой или нет!" – вспоминает Грачевский.
Звезда отмечает, что на подобных представлениях необходимо
выбирать места подальше от сцены. Актеры, которые исполняют свои эротические
номера, часто вовлекают в действо зрителей, которые сидят в первом ряду.
Борис Юрьевич не раз предлагал Екатерине посмотреть на тайских
куртизанок, однако супруга категорически отказывается. "Может, и
правильно делает. Это шоу хоть и считается эротическим, но после него эротики
может больше не захотеться никогда в жизни", – заметил артист.
Также знаменитость забавляют местные жрицы любви – ледибои (Мужчины, которые путем приема специальных
гормонов и операций постепенно превращает себя в девушку. – Прим-ред.).
В Паттайе они очень настойчиво ищут себе клиентов на ночь. Грачевский не
понимает, как кто-то может не понять, что перед ними переодетый парень. "Я же
сразу определяю: женщина передо мной или переделанный мужик. Это видно по
жесткости лица, по кадыку. Меня не обманешь!" – цитирует знаменитость .