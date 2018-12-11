Борис Грачевский вместе с супругой Екатериной Белоцерковской пакует чемоданы. 69-летний режиссер и 34-летняя актриса проведут отпуск в Таиланде.

Борис Грачевский вместе с супругой Екатериной Белоцерковскойпакует чемоданы. 69-летний режиссер и 34-летняя актриса проведут отпуск в Таиланде.По словам Грачевского, семидневный тур купила супруга.Режиссер спокойно доверяет возлюбленной выбор места отдыха. На этот раз молодаяизбранница Бориса Юрьевича приобрела номер в шикарном отеле на берегуСиамского залива. "Внем семнадцать ресторанов! Наемся любимого том-яма", – восхищенно поведалазвезда.Борис Юрьевич ранее уже отдыхал на тайском побережье. Особорежиссера впечатлили сек-шоу, которые показывают в ночных клубах местные парнии девушки."Я ходил на такое шоу и обалдел! Видел его еще в грязномбаре. Сейчас там все привели в порядок: шоу стали более цивилизованными, онипроходят в большом зале. Ты сидишь, как в цирке, и смотришь: порежется онабритвой или нет!" – вспоминает Грачевский.Звезда отмечает, что на подобных представлениях необходимовыбирать места подальше от сцены. Актеры, которые исполняют свои эротическиеномера, часто вовлекают в действо зрителей, которые сидят в первом ряду.Борис Юрьевич не раз предлагал Екатерине посмотреть на тайскихкуртизанок, однако супруга категорически отказывается. "Может, иправильно делает. Это шоу хоть и считается эротическим, но после него эротикиможет больше не захотеться никогда в жизни", – заметил артист.Также знаменитость забавляют местные жрицы любви – ледибои (Мужчины, которые путем приема специальныхгормонов и операций постепенно превращает себя в девушку. – Прим-ред.).В Паттайе они очень настойчиво ищут себе клиентов на ночь. Грачевский непонимает, как кто-то может не понять, что перед ними переодетый парень. "Я жесразу определяю: женщина передо мной или переделанный мужик. Это видно пожесткости лица, по кадыку. Меня не обманешь!" – цитирует знаменитость .