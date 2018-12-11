Президент
Франции не на шутку испугался многотысячный акций желтых жилетов. Эммануэль Макрон
объявил в стране чрезвычайное положение в экономике.
Президент
Франции не на шутку испугался многотысячный акций желтых жилетов. Эммануэль Макрон
объявил в стране чрезвычайное положение в экономике.
Поздно вечером в
понедельник, 10 декабря глава Пятой республики выступил с телеобращением, которого
жители страны ждали три недели. Президент впервые появился на телеэкранах и сообщил о комплексе мер для стабилизации
обстановки.
Первым делом он
объявил о введении в стране в экономической сфере.
Затем сообщил согражданам о желании
построить трудовую Францию, в которой дети будут жить лучше их родителей,
передает .
"Мы
ответим на сильными мерами:
более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а не
только их сокращением", – пояснил президент.
Далее он
возложил всю ответственность за будущие решения на свой кабинет. "Я
ожидаю, что правительство продолжит трансформацию нашей страны, в пользу
которой наш народ проголосовал уже 18 месяцев назад", – отметил Макрон.
Гражданам
Франции он напомнил о том, что каждый должен выполнить свой долг. Взамен он
пообещал повышение минимальной зарплаты в стране на 100 евро. Кроме этого, по
его словам, все работающие французы получат в конце года необлагаемую налогом
премию.
С 17 ноября по
всей Франции проходят многотысячные акции протеста движения желтых жилетов,
выступающих против роста цен на бензин. В Париже протесты переросли в столкновения
с полицией и беспорядками: люди жгли машины, разбивали витрины магазинов,
забрасывали полицейских камнями. В ответ стражи порядка применяли слезоточивый
газ, водометы и светошумовые гранаты. Силовики задержали более четырех тысяч
человек.