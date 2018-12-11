Президент Франции не на шутку испугался многотысячный акций желтых жилетов. Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное положение в экономике.

ПрезидентФранции не на шутку испугался многотысячный акций желтых жилетов. Эммануэль Макронобъявил в стране чрезвычайное положение в экономике.Поздно вечером впонедельник, 10 декабря глава Пятой республики выступил с телеобращением, которогожители страны ждали три недели. Президент впервые появился на телеэкранах и сообщил о комплексе мер для стабилизацииобстановки.Первым делом онобъявил о введении в стране в экономической сфере.Затем сообщил согражданам о желаниипостроить трудовую Францию, в которой дети будут жить лучше их родителей,передает ."Мыответим на сильными мерами:более быстрым снижением налогов, более правильным управлением расходами, а нетолько их сокращением", – пояснил президент.Далее онвозложил всю ответственность за будущие решения на свой кабинет. "Яожидаю, что правительство продолжит трансформацию нашей страны, в пользукоторой наш народ проголосовал уже 18 месяцев назад", – отметил Макрон.ГражданамФранции он напомнил о том, что каждый должен выполнить свой долг. Взамен онпообещал повышение минимальной зарплаты в стране на 100 евро. Кроме этого, поего словам, все работающие французы получат в конце года необлагаемую налогомпремию.С 17 ноября повсей Франции проходят многотысячные акции протеста движения желтых жилетов,выступающих против роста цен на бензин. В Париже протесты переросли в столкновенияс полицией и беспорядками: люди жгли машины, разбивали витрины магазинов,забрасывали полицейских камнями. В ответ стражи порядка применяли слезоточивыйгаз, водометы и светошумовые гранаты. Силовики задержали более четырех тысяччеловек.