Голубой огонек пройдет с участием рэп-исполнителей. О специальном приглашении представителей этого направления музыки в новогоднее шоу речи не идет. Но имя первого рэпера уже известно.

"Голубой огонек" пройдет с участиемрэп-исполнителей. О специальном приглашении представителей этого направлениямузыки в новогоднее шоу речи не идет. Но имя первого рэпера уже известно.Первым рэпером, исполнившим песню на новогоднем "Голубомогоньке" в эфире федерального телеканала, станет Василий Вакуленко.Исполнитель более известен под псевдонимом Баста, его знают как одного изнаставников на шоу "Голос" на Первом канале.На телеканале сообщили, что уже отсняли выступления рэпера.Имена других исполнителей пока не разглашаются, но речи об истории соспециальным приглашением рэперов точно не идет. Тем не менее в этом годуПервый канал постарается учесть музыкальные предпочтения разных категорийтелезрителей. На "Голубом огоньке" будут представлены разные жанрымузыки и "актуальные" артисты.Напомним, ранее депутат Михаил Дегтярев во время встречи срэперами в Госдуме признал, что россияне каждый год видят на новогоднихогоньках одни и те же лица. Парламентарий заявил, что предложит теле– ирадиокомпаниям дать время талантливым рэп-исполнителям.Сам Баста подтвердил, что появится в канун Нового года впраздничном эфире Первого канала. Специально для выступления на звезда российского хип-хопа записала новую песню. "Но впрошлом году я тоже выступал, там же сейчас другой формат, нет этих тухлыхзаседаний в закрытом помещении", – рассказал исполнитель агентству РИАНовости.Съемки завершатся в концедекабря. Сообщается, что Первый канал привлек большое количество приглашенныхрежиссеров. В пресс-службе обещают, что "все будет модно, красиво,навороченно". Подробности съемок "Голубого огонька" держатся всекрете.