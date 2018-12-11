Голубой огонек пройдет с участием
рэп-исполнителей. О специальном приглашении представителей этого направления
музыки в новогоднее шоу речи не идет. Но имя первого рэпера уже известно.
"Голубой огонек" пройдет с участием
рэп-исполнителей. О специальном приглашении представителей этого направления
музыки в новогоднее шоу речи не идет. Но имя первого рэпера уже известно.
Первым рэпером, исполнившим песню на новогоднем "Голубом
огоньке" в эфире федерального телеканала, станет Василий Вакуленко.
Исполнитель более известен под псевдонимом Баста, его знают как одного из
наставников на шоу "Голос" на Первом канале.
На телеканале сообщили, что уже отсняли выступления рэпера.
Имена других исполнителей пока не разглашаются, но речи об истории со
специальным приглашением рэперов точно не идет. Тем не менее в этом году
Первый канал постарается учесть музыкальные предпочтения разных категорий
телезрителей. На "Голубом огоньке" будут представлены разные жанры
музыки и "актуальные" артисты.
Напомним, ранее депутат Михаил Дегтярев во время встречи с
рэперами в Госдуме признал, что россияне каждый год видят на новогодних
огоньках одни и те же лица. Парламентарий заявил, что предложит теле– и
радиокомпаниям дать время талантливым рэп-исполнителям.
Сам Баста подтвердил, что появится в канун Нового года в
праздничном эфире Первого канала. Специально для выступления на звезда российского хип-хопа записала новую песню. "Но в
прошлом году я тоже выступал, там же сейчас другой формат, нет этих тухлых
заседаний в закрытом помещении", – рассказал исполнитель агентству РИА
Новости.
Съемки завершатся в конце
декабря. Сообщается, что Первый канал привлек большое количество приглашенных
режиссеров. В пресс-службе обещают, что "все будет модно, красиво,
навороченно". Подробности съемок "Голубого огонька" держатся в
секрете.
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