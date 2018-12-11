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<a href="http://33live.ru/novosti/11-12-2018-pervyj-kanal-slil-neozhidannye-podrobnosti-golubogo-ogonka.html" target="_blank">Первый канал слил неожиданные подробности Голубого огонька</a> - Голубой огонек пройдет с участием рэп-исполнителей. О специальном приглашении представителей этого направления музыки в новогоднее шоу речи не идет. Но имя первого рэпера уже известно.