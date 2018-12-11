Москва жалеет о решении Киева не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает разрыв договора о дружбе нарушением интересов украинского народа.

Москва жалеет о решении Киева не продлевать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает разрыв договора о дружбе нарушением интересов украинского народа. 10 декабря 2018 года закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией подписал глава украинского государства Петр Порошенко.Договор о дружбе будет денонсирован 1 апреля 2019 года, сообщает РИА Новости. Дмитрий Песков пояснил, что разрыв договора не в интересах самих украинцев, с которыми россиян связывают узы братских, родственных отношений, несмотря ни на что.Пресс-секретарь Путина выразил сожаление тем, что украинская власть приняла опрометчивые решения. По мнению Пескова, это пренебрежение интересов собственного народа и проявление неуважения к нему.Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года. Каждые 10 лет договор автоматически продлевался. На основе этого договора строилось стратегическое партнерство двух стран.